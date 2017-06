Hechingen Große Rotation beim Förderverein

Das mache Arbeit, lobte Anders die Hausmeisterin Martina Wagner und Raumpflegerin Elena Schweikert, die aus zeitlichen Gründen die Tätigkeit aber aufgeben muss. Sie und alle ausscheidenden Funktionsträger erhielten später noch Abschiedsgeschenke.

Sagenhafte 46 Veranstaltungen in nur zwei Monaten

Allein im Juni und Juli diesen Jahres seien es insgesamt 46 Veranstaltungen, sagte Franz-Josef Heukamp, der – wie einige andere ­– bekanntgab, aus dem Vorstand oder dem Ehrenamt scheiden zu wollen. Bei fast allen war es die aufwendige Arbeitsauslastung bei zunehmendem Alter, teils aber auch Krankheit, die sie in dem Entschluss bestärkten. So wird auch Hermann Schwendemann ausscheiden.

Er war von Anfang an der "Bauleiter" und berichtete auch über diese Anfänge in 2001. Damals erhielten die "Pioniere" für die Renovierung der Villa starke Unterstützung vom damaligen Bürgermeister Jürgen Weber, über dessen Anwesenheit sich viele freuten.

An der Villa stünden immer wieder Arbeiten zur Instandhaltung an, so wie jetzt die Reparaturen der Löcher an der Verschalung der Westseite, die durch Spechte verursacht wurden, erklärte Schwendemann. Er wird trotz seines Ausscheidens aus dem Vorstand dem Verein weiterhin erhalten bleiben.

Für Freude sorgte die Bekanntgabe der Zahlen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Vereins durch Schatzmeister Edmund Belser. Die sind so gut, das nunmehr in Höhe von 47 000 Euro eine Sondertilgung durchgeführt werden kann. So stehen im Schuldensaldo nur noch 85 000, und dafür kann auch ein neuer Kreditvertrag mit wesentlich günstigerem Zinssatz vereinbart werden.

Durchweg positiv im Ergebnis waren auch die Berichte von Doris Buckenmaier, die für die Gästeversorgung beim Sonntagnachmittags-Café verantwortlich zeichnete sowie Angelika Kalchert (für die Kunstausstellungen) und Anita Maultsch, die das Ohrenkino organisiert.

Die ausscheidenden Vorstände und Verantwortlichen wurden mit viel Lob verabschiedet, dann die zukünftigen Vorstände vorgestellt und Wahlen durchgeführt.

Hier kandidierte Michael Hakenmüller für die Stelle des stellvertretenden Vorsitzenden, und er stellte seine Pläne nach dem Konzept der "Freunde des Fürstengartens" vor. Demnach solle "ein tragfähiges Konzept für die Zukunft" gefunden werden für das "einzigartige Reich des Biedermeier in Deutschland", so Hakenmüller.

Nachdem Joachim Wien und Edmund Belser in ihren Ämtern bestätigt wurden, rückt Dietmar Schönherr für Franz-Josef Heukamp als stellvertretender Vorsitzender nach. Schönher ist Leitender Kriminaldirektor von Beruf und in der Stadt vornehmlich durch sein "Atelier am Turm" an der Staig als bildender Künstler bekannt.

Ferner sitzt nun Angelika Kalchert als Schriftführerin im Team, und Frieder Zimmermann ist Beisitzer. Er ist pensionierter Kunstlehrer und wohnt im Tübinger Ortsteil Hirschau. Was die Aufgabenverteilung der Arbeit von Anita Anders angeht, ist momentan noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Sicher ist, dass Martina Wagner einen Teil übernimmt.

Die Aufgaben der ausscheidenden 82-jährigen Gertrud Strobel vom Bewirtungsteam, ebenso wie die von Doris Buckenmaier, werden übernommen von Marie-Luise Lutz, Hannelore Schropp und Christel Eckenweiler-Koch.