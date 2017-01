Hechingen "Große Kreisstadt" kann teuer werden

Weniger Aufsicht durch das Landratsamt

Ändern würde sich auch, dass Hechingen in bestimmten Fällen nicht mehr der Kommunalaufsicht des Landratsamts unterstehen würde. "Das würde ich persönlich eher als Nachteil sehen", erklärt Hahn. Entgegen gängiger Vorurteile habe die Stadt sehr gute Beziehungen zum Landratsamt, "hier kann man sich in Zweifelsfällen auch mal beraten lassen". Künftig wäre das Regierungspräsidium Aufsichtsbehörde. "Die haben 2 000 Mitarbeiter, das ist anonymer", so Hahn.

Für die meisten Hechinger Einwohner würde sich durch die Große Kreisstadt also wenig ändern. Zahlen aber müssten sie eine nette Summe. "Wir haben das grob kalkuliert", erklärt Hahn. Kosten entstünden durch zusätzliches Personal, das man für die neuen Aufgaben brauche, und durch zusätzlichen Büroraum. "Wir rechnen mit Arbeitskosten von jährlich bis zu 300 000 Euro", so Hahn.

Dem stünden zusätzliche Mittel aus dem Finanzausgleich in Höhe von nur 75 000 Euro gegenüber. Die jährliche Differenz würde bei über 200 000 Euro liegen. "Das sind alle zehn Jahre zwei Millionen, damit könnte man schon ganz schön was bewegen", so Hahn. Aber hat man als Große Kreisstadt nicht mehr Einfluss auf die Geschicke in der Region? "Wir werden behandelt wie eine Große Kreisstadt", erklärt Hahn. Bürgermeisterin Dorothea Bachmann sei beispielsweise jetzt schon zum Oberbürgermeistertreffen des Regierungspräsidiums eingeladen, sitzt da dann etwa mit Tübingens OB Boris Palmer zusammen.

Entscheidung liegt beim Gemeinderat

Dass der Titel "Große Kreisstadt" einer Stadt Prestige verleihe, räumt Philipp Hahn ein. "Der Titel wird nur auf Antrag des Gemeinderats verliehen", erklärt er. Hier müsse man die Diskussion erst noch führen, wenn es so weit sei. Vielleicht bleibt Hechingen ganz einfach Zollerstadt. Das klingt ja auch nicht schlecht.