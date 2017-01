Hechingen Glückwünsche für den vierfachen Weltmeister

Dazu gratulierte ihm in der Neujahrssitzung des Ortschaftsrates Weilheim die Ortsvorsteherin Ingrid Riester. "Ich hätte mir niemals im Traum vorstellen können, dass wir in Weilheim einen so erfolgreichen Weltmeister haben werden. Und das macht nicht nur mich, sondern den ganzen Ort stolz", meinte die Rathauschefin. Schon früher hatte Stauß berichtet, wie aufwändig die Vogelzucht sei, wolle man in der Spitzengruppe mithalten.

In diesem Jahr sei die Konkurrenz in Spanien groß gewesen. Zudem hätte die Behörde wegen einer grassierenden Geflügelkrankheit zuerst Bedenken gehabt, den gefiederten Titelanwärtern dann aber doch "freien Flug" genehmigt. So sehr sich Stauß über den Titelgewinn freue, die richtige Freude komme erst, wenn die Tiere wieder wohlbehalten zuhause sind.