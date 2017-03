Hechingen Glückt der Absprung von der schiefen Bahn?

Eine Bildungslaufbahn beginnt, die nur mit vielen Hilfen und weit reichenden Angeboten von Behörden noch halbwegs glückt. Der junge Mann besucht die Förderschule, schafft den Hauptschulabschluss trotz mehrer Anläufe nicht. Minijobs folgen, aber auch Straftaten. Ein junge Mann auf der Kippe.

Das Arbeitsamt setzt aber noch Hoffnungen auf ihn. Er kommt in ein Sonderprogramm eines privaten Trägers, wird mühsam und langsam in einem schulinternen Laden wieder an das Berufsleben herangeführt, eng betreut von einer Psychologin.

Er findet eine Lehrstelle, das Lehrlingsgehalt übernimmt zunächst das Arbeitsamt. Und endlich scheint alles zu klappen. Der Arbeitgeber bietet die Übernahme in ein normales Lehrverhältnis an. Er hat eine feste Freundin, die Verlobung ist geplant. Wer ihn in den Verhandlungspausen mit ihr auf dem Flur des Gerichts erlebt, hat den Eindruck eines netten jungen Mannes.

Kann man da eine Haftstrafe verhängen, die alles wieder in Frage stellen würde? Einerseits. Auf der anderen Seite stehen beachtliche Vorstrafen. Unter anderem Diebstahl, Körperverletzung – was die Richterin hier vorlas, zeigte ein düsteres Persönlichkeitsbild. Immer wieder wurde noch während einer Bewährungszeit neue Delikte verübt. Wie lange muss der Staat Geduld haben. Wann muss jemand mal wirklich die Verantwortung für seine Taten übernehmen? Wann gibt es keine Bewährung mehr.

Immerhin ging es auch in dieser Verhandlung noch um eine Körperverletzung. Ein Kumpel hatte das Auto des Angeklagten mutwillig beschädigt, wollte nicht zahlen. Da folgte ein Faustschlag, später wilde Drohungen auf Whatsapp.

Anwalt Fritz Westphal hat den jungen Mann wohl schon bei früheren Verfahren verteidigt, er "kenne ihn schon länger", erklärte er jedenfalls vor Gericht. Man merkt ihm an, dass ihm dieser Fall am Herzen liegt. Sehr behutsam, ohne die Mitverantwortung für den Handy-Betrug völlig abzustreiten, gibt er in seinem Plädoyer der Geschichte einen etwas anderen, nachvollziehbareren Dreh. Der junge Mann hatte wohl keinen erkennbaren Vorteil durch seine Handy-Abholfahrten. Hilfsdienste für einen Kumpel.

Richterin und Schöffen hören sehr aufmerksam zu. Dann das Urteil: Ein Jahr und zwei Monate Haft, ausgesetzt zur Bewährung. Und da dürfe nun wirklich nichts mehr passieren, macht ihm die Richterin klar. Bei seinen letzten Worten an die Richterin wirkt der Angeklagte zutiefst aufgewühlt: "Ich möchte mich bedanken für die neue Chance, die Sie mir gegeben haben."