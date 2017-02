Hechingen Gericht sieht schweren Missbrauch als erwiesen an

Der Kammer wurde "die Urteilsfindung nicht leicht gemacht". Bis zuletzt stand in dem brisanten Prozess Aussage gegen Aussage, was dem Gericht eine Entscheidung äußerst schwierig machte, wie der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung betonte. Am Ende aber wurden die Aussagen des Opfers als uneingeschränkt glaubhaft eingestuft, was eine Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs in acht Fällen, schweren sexuellen Missbrauchs in 28 Fällen und Besitz kinderpornografischen Materials unausweichlich machte.

Zwar schätzte das Gericht den Angeklagten als ehrlichen und im Kern guten Menschen ein. Doch man müsse sich an das Gesetz halten, betonte der Richter. Als Gründe für die Falschaussagen im Zeugenstand sahen die Juristen zum einen die tiefe Religiosität des Angeklagten, die es ihm unmöglich machte, die Taten einzugestehen. Zum anderen, so das Gericht, habe er vermutlich das Restvertrauen seiner Ehefrau und Tochter nicht verlieren wollen.

Nach der Berücksichtigung des psychologischen Gutachtens einer gerichtserfahrenen Sachverständigen stuften die Rechtssprecher die zum Teil sehr detaillierten und bizarren Beschreibungen der Klägerin als uneingeschränkt glaubhaft ein.