Hechingen Gemeinsam lernen mit Herz, Kopf und Hand

Was so alles in der Schule gelernt wird, erzählten dann die Kinder der Klasse zwei mit einem Singspiel unter dem Titel "So ist es bei uns in der Schule". Begleitet wurden die Kinder durch Rektorin Ursula Kleinmaier auf der Gitarre.

Anschließend wies die Rektorin darauf hin, dass am morgigen Dienstag um 8.30 Uhr in der Klosterkirche in Stetten ein gemeinsamer Gottesdienst zum Start ins Schuljahr stattfindet.

Schließlich durften die Schulanfänger mit ihrer Schultüte in der Hand auf die Bühne zu ihren Klassenlehrerinnen kommen. Daraufhin ging es für die "klugen Eulen" der Klasse 1a mit ihrer Lehrerin Birgit Maute sowie für die "schlauen Füchse" der Klasse 1b mit Lehrerin Ursula Kleinmaier in die Klassenzimmer. Dort fand für die Erstklässler dann die erste Schulstunde statt. Für die Gäste gab es in der Zwischenzeit Kaffee und Kuchen.

Von den insgesamt 33 ABC-Schützen kommen 20 Kinder aus Stetten, sieben aus Boll, fünf aus Hechingen und ein Kind aus Schlatt.