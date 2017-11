Hechingen Gedenkstelle für Umut K. wird geräumt

Familie und Freunde des am 1. Dezember vorigen Jahres erschossenen jungen Mannes hatten die Stelle, an der der tödliche Schuss fiel, unter anderem mit Fotos in einen Gedenkplatz verwandelt. Das wurde während der Zeit des Mordprozesses von der Stadt geduldet, nun wurde die Familie informiert, dass die Stelle geräumt werden soll.

