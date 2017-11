Hechingen Ganzes Hauseck stürzt auf Parkplätze

Hechingen. Eine komplette Hausecke ist vor einigen Wochen aus einem Nebengebäude der Unteren Mühle herausgebrochen. Die Stadt hat den Einsturz schon vor vier Jahren kommen sehen und das Gelände vor dem Gebäude mit Bauzäunen abgesperrt. Die Folge: Mehrere Parkplätze, die von den Einzelhandelsgeschäften in der Nachbarschaft dringend gebraucht würden, sind seither gesperrt und verkrauten vor sich hin.

Zahlt der Eigentümer Schadensersatz, dessen bruchfälliges Haus die Parkplätze unbenutzbar macht? Fehlanzeige. Die Parkplätze sind ja gebührenfrei, es entsteht also kein Schaden, den man eintreiben könnte. So jedenfalls hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren Anfragen unserer Zeitung beantwortet.

Vom Eigentümer kennt die Stadt nur die Mailadresse