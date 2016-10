Hechingen Gänsehautatmosphäre in der Nacht

Nicht schocken ließen sich von dieser Aussicht Noah und Emma aus Mössingen. "Ich will die Geister sehen", bekundete die siebenjährige Emma ihre Motivation, mit einer Fackel ausgestattet auf Gespensterjagd zu gehen. An vorderster Front wollte sie allerdings nicht marschieren. Ganz so mutig war sie dann doch nicht. Stattdessen lieber irgendwo im Mittelfeld zwischen Mama und Papa – denn Vorsicht ist bekanntermaßen besser als Nachsicht.

Gang ins Gruselkabinett im Haus am See ist nichts für schwache Nerven

Sich trauen – das musste man sich auch zu einem Gang durch das Grusellabyrinth, zu dem am Samstag das beschauliche Haus am See avancierte. Wo tagsüber friedlich gegrillt wird, wurde bei der Römernacht kräftig das Fürchten gelehrt. Für den Gruselfaktor sorgten quicklebendige Skelette und rasselnde Ketten.

Nicht schaurig-schön, sondern ganz schön wild war dagegen das Kriegsgeheul, das Römer, Kelten und Alamannen anstimmten. Letztere hatten den oberen Turm besetzt; eine Tatsache, die die Römer nicht kampflos hinnehmen wollten. Kurzentschlossen rekrutierten sie deshalb mutige junge Nachwuchslegionäre, die sie vor der "Mission Rückeroberung" noch sorgfältig in die Kampfkunst einwiesen.

Ein Feuer beim oberen Turm läutete den Angriff ein. Ad arma – zu den Waffen, hieß es und alle Kinder stürmten mutig drauf los. Mit Erfolg: der Feind wurde gefangengesetzt und erst wieder freigelassen, als er bereit war, die Schatztruhe rauszurücken.

Im Gegensatz zu den römischen Soldaten wäre es für Artur Zeeb sicher ein Leichtes gewesen, die Truhe herbeizuzaubern. Er bescherte seinem Publikum am Samstag viele magische Momente. Begegnung mit echter alter Handwerkskunst konnte man hingegen in der Schmiede machen. Und wer das Eisen schmiedete, so lange es heiß ist, durfte als Souvenir ein kleines Glückshufeisen mit nach Hause nehmen.

Apropos Glück: Dieses hatten die Veranstalter am Samstag mit dem Wetter. Darüber, dass der angekündigte Regen ausblieb, zeigte sich auch Museumschef Gerd Schollian erleichtert.