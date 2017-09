Hechingen Gabriel Maiwald verabschiedet sich

"Eine geistliche Auszeit" will sich Gabriel Maiwald nehmen. Zum 1. November wird er Hechingen nach vier Jahren wieder verlassen. So hatte er es in den Gottesdiensten am Wochenende verkündet. Über die Gründe schweigt der Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde. "Nach Abwägung vieler Überlegungen bin ich zu dem reiflichen Entschluss gekommen, unseren Bischof zu bitten, mir eine andere Aufgabe in der Diözese zu übertragen", heißt es in einer Stellungnahme.

Doch was hat das für Konsequenzen? Feststeht, dass der Gottesdienst in dieser Woche ausfallen wird. Ansonsten bleibt man in der Kirchengemeinde relativ gelassen. Es gehe im Prinzip "ganz normal weiter", so der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ottmar Müller. Allerdings bedauere er die Entscheidung Maiwalds außerordentlich. "Ich mag ihn als Mensch sehr und habe immer gut mit ihm zusammengearbeitet", sagt Müller.

Alexander Halter als Übergangs-Vertreter