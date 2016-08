Hechingen Fußball-Fan sieht sich beleidigt

Hechingen. Die Fußball-Europameisterschaft ist schon ein paar Wochen vorbei. Ein Vorfall, der sich während der EM in Hechingen ereignet hat, schlägt noch immer Wellen. Martin Lauth ist wütend. Der gebürtige Hechinger fühlt sich beleidigt und unfair behandelt. Und das von der Hechinger Polizei. Deshalb hat sich der 25-Jährige an unsere Zeitung gewandt. Er schildert folgenden Vorfall während der Fußball-EM: Er habe nach dem Spiel von Italien gegen Schweden beim Autokorso auf dem Obertorplatz mitgemacht.

Polizisten sollen Lauth aufgefordert haben, die Fahne abzunehmen

Da er italienische Wurzeln habe, habe er an seinem Auto eine deutsche und italienische Fahne flattern lassen. Dann sei er von der Polizei angehalten worden – als Einziger der vielen Feiernden. Die Polizisten hätten ihn aufgefordert, seine Fahne reinzuholen. Als er die Beamten nach dem Grund gefragt habe, habe er als Antwort zu hören bekommen: "Wenn du weiter hupen und feiern willst, geh’ doch nach Italien." Daraufhin sei er wütend geworden und habe gefragt: "Bist du ein Nazi, oder was?" Die Beamten hätten ihn dann aufgefordert, seinen Führerschein rauszugeben. Als Lauth den Führerschein nur vorzeigte und nicht aushändigte, habe einer der Polizisten ins Auto gegriffen. Der Beamte habe den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen, dann sei der Schlüssel herumgeflogen. Bei dem Vorgang habe der Beamte einen Kratzer am Auto hinterlassen. Später sei ihm als Begründung für die Kontrolle dann genannt worden, dass seine Rücklichter nicht funktionierten, von der Fahne sei nicht mehr die Rede gewesen.