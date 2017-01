Hechingen Für Stehle reicht es "nur" zum dritten Platz

Hechingen. Das war es für Bernd Stehle: Der Hechinger schied in der dritten Runde der Küchenschlacht aus und ist so auf dem dritten Rang gelandet. Die Aufgabe, ein Mais-Stubenküken in Morchelrahm zu kochen, machte er zwar gut, aber nicht zur vollkommenen Zufriedenheit des Juroren. "Lecker, sehr fein abgeschmeckt", nannte Björn Freitag das Gericht von Stehle. Allerdings auch "nicht schön angerichtet". Dennoch hat sich Bernd Stehle insgesamt gut geschlagen.