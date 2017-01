Hechingen Fünfte Jahreszeit ist eröffnet

Nach einer halben Stunde steht der Baum

Nach gut einer halben Stunde stand der Baum in der Senkrechten. Zeit für den Richtspruch, gesprochen und das Glas dabei geleert von Martin Klotzbücher. Jo Noack, Zunftmeister der Narrhalla, verkündete den Narrenfahrplan der diesjährigen Hechinger Fasnet, in der es zum 90. Jubiläum des Narrenspiels am Fasnetdienstag eine Aufführung mit dem Pestmännchen geben wird, die sehr nahe am Original aus dem Jahr 1927 sei.

"Endlich kenne mir älle auf d’Fasnet", verkündete dann Jochen Grau die gute Botschaft des Tages. "Die Fasnet ist eine sorglose Zeit für alle Narren, was in der heutigen Zeit nicht immer selbstverständlich ist", machte er auch etwas nachdenklich. Doch da rissen ihn auch schon wieder die Rhythmen der Guggaba fort und trieben die Narren und Zuschauer ins warme der Gasthäuser.