Hechingen Frühere Apotheke ist kein Denkmal

"Damals wurden keine Anhaltspunkte für eine Kulturdenkmaleigenschaft des Gebäudes gesehen", schreibt er. Und neue Erkenntnisse würden zu diesem Thema nicht vorliegen. Das Haus weise verschiedene Bauphasen auf und sei im Zeitraum vom 17. bis 19. Jahrhundert entstanden. Allein schon "aufgrund starker baulicher Veränderungen" erfülle es nicht die Kriterien des Denkmalschutzes.

Allerdings ist damit das Thema Denkmalschutz noch nicht erledigt, denn nicht nur das Hechinger Rathaus steht unter Denkmalschutz, sondern auch die mittelalterlich geprägte Fläche am Marktplatz insgesamt gilt als Kulturdenkmal. Die Neubaupläne neben dem Rathaus seien damit ein "Prüffall" für den Denkmalschutz.

Nun ist es allerdings so, dass für die Klärung dieser Frage wieder eine andere Behörde zuständig ist, und zwar die archäologischen Denkmalpflege, die beim Regierungspräsidium in Tübingen angesiedelt ist, und die seinerzeit bereits die Denkmaleigenschaft des Hechinger Rathauses bejaht hat. Diese Behörde kam nun immerhin bereits zum Ergebnis, dass für ein "Teilbereich der Fläche die Kulturdenkmaleigenschaft bejaht" werden muss. Wie das sich daraus ergebende Verfahren steht, ließ sich gestern nicht in Erfahrung bringen.