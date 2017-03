Hechingen Friedhofsmauer wird für halbe Million Euro saniert

Aus Judenvernichtung erwächst Verantwortung

Warum wird so viel Geld in eine Anlage investiert, die gar nicht mehr genutzt wird? Diese Frage fand in den Ansprachen mehrere Antworten. Ein Staat, der das Judentum beinahe vernichtet hätte, trägt besondere Verantwortung, das wenige, was überdauerte, zu erhalten, wurde gesagt. Michael Kashi, der gemeinsam mit Landesrabbiner Netanel Wurmser zu der Feier gekommen war, ergänzte das um einen wesentlichen Aspekt: Für Juden ist die ewige Totenruhe ein Teil ihrer Religion, eine Neubelegung von Gräbern gibt es nicht. Der Verstorbene besitzt das Land, in dem er liegt. Für Juden ist der Hechinger Friedhof also noch genau das, was er von Anfang an war.

Landesrabbiner schaut sich die Schäden an

Es waren beeindruckende Momente, als der Landesrabbiner nach der offiziellen Veranstaltung noch über den Friedhof ging, sich auch die Schäden an der Mauer genau ansah. Sein Blick schweifte über den Friedhof, Überrest einer einst blühenden jüdischen Gemeinde, von der nun nur noch verwitterte und teilweise nicht mehr lesbare Grabsteine künden.