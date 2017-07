Hechingen Freund stirbt nach Saufgelage auf dem Wohnzimmerteppich

Vor einem Jahr war der aus Kasachstan stammende Mann in einer tiefen Lebenskrise: Scheidung von der Frau, die sich in einen Kollegen verliebt hat, Arbeitsplatz weg. Abends klingelt ein Kumpel an der Haustür. Der ist noch schlimmer dran. Völlig betrunken. Alkoholiker im Endstadium.

Man trinkt ein Bier, dann geht der Kumpel wieder. Dass er im Treppenhaus stürzt, davon kriegt der 44-Jährige nichts mit. Ein Nachbar findet den Mann eine Stunde später. Beide schleifen den Bewusstlosen in die Wohnung des 44-Jährigen. Dass der Mann ein schweres Schädel-Hirn-Trauma hat, merken sie nicht. "Der ist immer wieder gestürzt", erklärt der Angeklagte vor Gericht. Er habe ihn auch früher schon immer wieder mal in hilfloser Lage auf der Straße aufgelesen. Dabei habe er oft aus Wunden geblutet. "Das war bei dem normal", so der Angeklagte weiter.

Angeklagter beteuert Unschuld: "Dachte der ist morgen wieder fit"