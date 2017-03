Hechingen Freitagabend auf den Markt

Hechingen. Auftakt ist am 5. Mai. Weitere Termine sind 2. Juni, 7. Juli, 11. August und 1. September. Start ist jeweils um 17.30 Uhr. Über zehn Marktbeschicker werden kommen, die Biolinsen und Brot (Pfister), Schnäpse und Weine (Hechinger Mostereien), Olivenöle und Feinkost, südtiroler Spezialitäten, Spezialitäten der Saison (Feinkost Hentsch), Wild und Räucherfisch und schwäbische Spezialitäten zum direkt genießen und mitnehmen (Gasthaus Kaiser, Geflügel Fecker) anbieten. An einem Oldtimer gibt es Kaffee, Sekt und Bier, dazu ein Falafel-Stand von Hejo und Köstlichkeiten vom Kaufhaus Schramm. Es ist also angerichtet für einen richtig netten Abend in der Stadt, der mehr bietet als einen reinen Einkauf.

Es soll hier ein Treffpunkt entstehen, wo sich Einwohner aber auch Neugierige aus dem Umland treffen, wo man an den Ständen was ausprobiert, etwas zusammen trinkt und die schöne Atmosphäre der Altstadt auf sich wirken lässt.

So stellen sich jedenfalls die Organisatoren den Markt vor. Sigfried Wischke und Herbert Lindner (beide Stadtmarketing) sowie Anke Gärtner, Tourismus- und Kulturbeauftragte der Stadt, stellten das Konzept vor, das nach ihren Hoffnungen ähnlich gut einschlagen wird wie einst Hechingen im Lichterglanz.