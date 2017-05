Hechingen Freibad: Freier Eintritt als Entschädigung

"Es ist zum Mäuse melken", kommentierte Thomas Jauch, Pressesprecher der Stadt. Quasi auf den letzten Drücker haben sich Veränderungen beim Bau der Umkleidekabinen und der Zufahrtswege ergeben. Der neue Eröffnungstermin ist nun Samstag, 13 Uhr. Als "Schmankerl" oder kleine Entschädigung ist der Eintritt dann am Wochenende an beiden Tagen frei. Zudem sind die Kioske fertiggestellt. "Für Speis und Trank ist gesorgt", versicherte Thomas Jauch.

An der Sicherheit wird noch gearbeitet. Damit sich keiner in der Baustelle verirrt oder sie Kinder vielleicht als Spielstätte entdecken, wird die Baustelle bis Samstag vollständig durch einen Bauzaun abgesichert. Aufgrund des Ausbaus ist der Betrieb des Freibades zunächst provisorisch. Der Kartenverkauf läuft wie im vergangenen Jahr in einer kleinen Holzbude ab. Bleibt nur zur hoffen, dass es bis Samstag keine weiteren Verzögerungsmeldungen gibt.