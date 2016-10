Hechingen Frauenärztin hat Lust auf Land und Leute

Hechingen/Empfingen. Eigentlich war das nicht der Plan, den sie ursprünglich im Kopf hatte. "Ich wollte die große operative Karriere", sagt sie schmunzelnd. Dass sie sich nun als Fachärztin niederlässt, hat vor allem mit Emma und Vinzenz zu tun. Das sind die beiden Kinder von Stefanie Zingerle – fünf und drei Jahre alt. Nachtdienste und Rufbereitschaft sind für die bisherige Oberärztin am Zollern­alb-Klinikum in Balingen ein Kraftakt mit Blick auf das Familienleben. Das soll aber nicht heißen, dass die eigene Praxis eine Notlösung sei: "Ich bin Feuer und Flamme und freue mich riesig über diese Aufgabe." Es sei zum Beispiel spannend, Schwangerschaften vom Anfang bis zum Ende zu begleiten.

Die 35 Jahre junge Ärztin ist in Biberach an der Riß geboren und in Hechingen aufgewachsen, wo sie heute mit ihrer Familie lebt. Ihr Medizinstudium absolvierte sie in Tübingen, wo sie auch promovierte. Ab 2007 war sie für einige Zeit Assistentärztin in Freudenstadt. "Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt", erzählt sie. Seit 2013 ist sie Fachärztin, seit 2014 Oberärztin zunächst in Albstadt, dann in Balingen.

Doch wieso fiel die Wahl auf Empfingen? "Ich habe auch schon in Freudenstadt gelebt und kenne den Landkreis gut. Deshalb weiß ich auch, dass es eine Unterversorgung im gynäkologischen Bereich gibt. Dreieinhalb Sitze sind nicht vergeben, er ist der am schlechtesten besetzte Landkreis in Baden-Württemberg. Der Zollernalbkreis ist dagegen mit Frauenärzten gut bestückt", erzählt die Frauenärztin. Empfingen war für sie deshalb erste Wahl, weil sie wegen der Familie so nah wie möglich an Hechingen sein wollte: "Ich bin froh, dass mein Mann der Familienmanager ist. Er ist selbstständig und kann zum Glück von zu Hause arbeiten."