Hechingen/Bodelshausen. Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Donnerstag gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Hechingen und Bodelshausen. Eine 73-jährige Autofahrerin wollte abbiegen und übersah den 21-jährigen Motorradfahrer. Er wurde in eine Klinik eingeliefert werden musste. Die Unfallverursacherin musste wegen einem Schock ebenfalls in einer Klinik behandelt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 15 000 Euro.