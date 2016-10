Hechingen Förderverein auf einem guten Weg

Die grundlegende Sanierung des Westturms der Hechinger Stiftskirche soll rund 2,4 Millionen Euro kosten. Der Förderverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, dafür bis zum Jahr 2025 die Summe von 500.000 Euro zu erwirtschaften. Was in den vergangenen zwölf Monaten erreicht wurde, darüber wurden die Mitglieder – etwa 20 waren ins Bildungshaus St. Luzen gekommen – in der Versammlung informiert. Nach Angaben von Kassenwart Michael Hahn zählt der Verein derzeit 174 Mitglieder, die einen durchschnittlichen Mitgliedsbeitrag von 39 Euro bezahlen. Das erste Vereinsjahr sei mit einem Überschuss von rund 85 000 Euro abgeschlossen worden. Außerdem hat der Förderverein von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg den Betrag von 100 000 Euro erhalten. Der Vorstand sei mit dem Erreichten sehr zufrieden, erklärte Hahn.

Dieser Aussage schloss sich Heiko Zimmermann an. Das seien "keine schlechten Zahlen". Es gebe verschiedene Möglichkeiten, das Projekt zu fördern. Die Bevölkerung könne den Förderverein durch eine Mitgliedschaft, eine Spende, eine Bauteil-Patenschaft oder das Buchen einer Werbefläche am Baugerüst des Westturms unterstützen. Zimmermann ging näher auf die Patenschaften ein. Einwohner und Freunde der Stiftskirche könnten mit Geld einzelne Bauteile der Kirche mitfinanzieren. Einer der Steine, die erneuert werden müssen, kostet beispielsweise 40 Euro. Dafür bekommt man einen ganz bestimmten Stein zugewiesen. Aber auch an der Erneuerung von Treppen, Ziffernblättern und der insgesamt acht Vasen auf dem Kirchturm können sich die Hechinger beteiligen. Allerdings muss beispielsweise für die Vasen deutlich mehr Geld bereitgestellt werden als für einen Baustein. Zimmermann berichtete, dass bereits für zwei Vasen Interessenten gefunden worden seien. Auch zwei Zifferblätter seien bereits vergeben.

Die Steine werden vermessen