Zahlreiche Kirchgänger mussten am Sonntag beim Firm-Gottesdienst mit Stehplätzen vorlieb nehmen, als Dekan Alexander Halter die Firmung der Jugendlichen aus der Seelsorgeeinheit St. Luzius vornahm. Die Firmung ist eines der sieben Sakramente. 55 Jugendliche waren dieses Jahr durch Pastoralreferent Peter Duttweiler auf die Sakramentspende vorbereitet worden. Dekan Halter sprach die Firmlinge ganz direkt in seiner Predigt an und fragte dabei "Was bringt es mir" – auch im Hinblick darauf, was den Firmlingen noch alles im Leben bevorsteht. Wohlwollen und Anerkennung, das brauche ja wohl ein Jeder. Und so mögen manche vielleicht Sorge haben, abgelehnt zu werden. Der Priester spannte einen Bogen zur heutigen Zeit und ging auf diese Unsicherheiten ein, wobei er die Firmlinge anspornte: "Lasst euch nichts einreden, traut euch". Sein Ratschlag war, dass jeder seinen eigenen Weg gehen möge, und zwar den des gegenseitigen Respekts im Vertrauen auf Gott. Foto: Beyer