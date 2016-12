Hechingen Finanzielles Minus bereitet keine großen Sorgen

Zudem resultiert ein Großteil des Verlustes aus Kostensteigerungen für den Wassermehrbezug und gestiegene Kosten für Wasserentnahmeentgelte. Die errechnete Wasserabgabe erhöhte sich von 2014 auf 2015 von 2 303 491 Kubikmeter auf 2 435 281 Kubikmeter – und mehr Wasser kostet eben auch mehr.

Neben den Unterhaltungskosten sind aber auch die Personalkosten um 19 200 Euro erhöht worden. Das liegt darin begründet, dass die Stelle eines 2014 ausgeschiedenen Mitarbeiters zu Beginn 2015 wieder besetzt wurde.

Damit der Zweckverband auch in Zukunft vernünftig planen kann, hat Wolfgang Schmid bereits längerfristige Kalkulationen erstellt. So rechnet er für den Zeitraum 2023 bis 2038 mit Kosten von 1,3 Millionen Euro, was etwa 220 000 Euro im Jahr entspricht und für den Abschnitt 2029 bis 2063 mit Kosten von 3,5 Millionen Euro, was etwa 120 000 Euro pro Jahr bedeuten würde. Diese Summen zu stemmen befand Dorothea Bachmann als "machbar".

Für die Verbesserung des Leitungsnetzes konnten in diesem Jahr bereits folgende Vorhaben umgesetzt werden: Eine Umlegung der Wasserleitung in der Tilsiterstraße in Balingen, Erneuerung der Elektrotechnik im Pumpwerk Geislingen, Erneuerung der Ozonanlage in Burladingen und Erneuerung der Absperrklappen einer Filteranlage. Noch nicht ganz abgeschlossen sind die Arbeiten am Leitrechner in Burladingen. Zudem ist ein Notstromaggregat für Burladingen eingeplant.

Auch für das kommende Jahr sind einige Projekte in Planung. Darunter fallen die Erneuerung einer Zuleitung in Grosselfingen, ein neuer Pkw-Anhänger, die Erneuerung des Asphaltbelags der Betriebszentrale in Sickingen, die Erneuerung einer Leitung an der B32 und die Erneuerung einer Förderpumpe in Geislingen.

Neben den soliden Finanzen sticht auf jeden Fall die Wasserqualität der Region hervor. Die ist laut dem kaufmännischen Leiter Reinhold Dieringer "hervorragend". Ergebnisse zu den regelmäßig durchgeführten Untersuchungen können unter zv-wasserversorgung-hohenzollern.de eingesehen werden.