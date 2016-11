Hechingen Feuerwehr löscht Brand in Geldautomat

Ein Kunde, der Geld abheben wollte, hatte kurz nach 16 Uhr gemeldet, dass die Schalterhalle der Bankfiliale verraucht gewesen sei. Mit einem Großaufgebot samt Drehleiter rückte kurz darauf die Hechinger Feuerwehr aus, denn die Filiale befindet sich in einem mehrstöckigen Wohngebäude. Die Glastür zum Filialenvorraum ließ sich dann mit einer Bankkarte relativ einfach öffnen, dann aber stand die Feuerwehr vor einem Problem: Es war schwierig, an die Ursache der Rauchentwicklung heranzukommen.

Geldautomaten sind natürlich so gebaut, dass sie nicht einfach zu knacken sind, und die Wandverkleidung in der Filiale aufzubrechen, hätte einen hohen Schaden verursacht. Genau so etwas aber versucht die Feuerwehr zu vermeiden, wenn es möglich ist. Hier schien es möglich. "Es raucht noch nicht so stark und die Hitze ist auch noch gering", erklärte Kommandant Maik Bulach, weshalb seine Männer erstmal abwarteten.

Es wurde ein Bankmitarbeiter herbeizitiert, der den Schlüssel für die Bankautomaten-Anlage hat. Gleichzeitig wurde durch ein Loch in der Deckenverkleidung genau beobachtet, ob sich der Brandherd ausbreitet. Das massive Feuerwehraufgebot blieb unterdessen in den Fahrzeugen in Bereitschaft. Falls der Qualm hinter der Verkleidung stärker geworden wäre, wären sie losgestürmt.