Hechingen Feueralarm an Werkrealschule

Da der Rauchmelder in einem schwer zugänglichen Gebäudeteil der Schule ausgelöst wurde, rückte die Feuerwehr Hechingen gleich mit mehreren Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, an. Sie war nach der Alarmierung schnell vor Ort. Fast eben so schnell konnte sie aber wieder den Rückweg antreten.

Laut Hechingens Stadtbrandmeister Mike Bulach handelte es sich um einen Fehlalarm, der durch Handwerksarbeiten an der Schule ausgelöst wurde.