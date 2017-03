Hechingen Feuer im Weißen Häusle: Brandstiftung?

Noch nicht lange ist die Ausstellung mit dem Titel "Les fleurs d’avril" eröffnet, eben noch standen die Besucher und die Künstlerin Rania Akl vor dem Weißen Häusle zusammen – da kommt der Notruf. Und es qualmte gewaltig. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei haben die Lage gegen 13 Uhr schnell im Griff.

Bei der Suche nach der Brandursache werden die Fachleute bald fündig. Ausgangspunkt waren laut Mitteilung der Polizei zwei angeschaltete Herdplatten. Von dort habe der Brand schnell auf die kleine Küche übergegriffen und sich schließlich am Giebel nach außen gefressen. Ein Vollbrand habe durch das schnelle Eingreifen glücklicherweise verhindert werden können, so die Polizei. Und nur kurz darauf scheint klar zu sein, dass es sich wohl um Brandstiftung handelt. Zeugen wollen drei auffällige Personen beobachtet haben, die zuvor die Ausstellung betreten haben. Alle drei seien den Angaben zufolge um die 50 Jahre alt, haben südosteuropäisches Aussehen, sind etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und braun-beige gekleidet gewesen. Die Polizei sucht dringend weitere Hinweise und bittet Personen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, sich mit dem Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/98800 in Verbindung zu setzen.

Während die Polizei am frühen Nachmittag noch Befragungen anstellt, ist die Feuerwehr damit beschäftigt, dampfende und qualmende Gegenstände aus der Galerie zu tragen. Der Vorstand des Kunstvereins beobachtet fassungslos die Szenerie –­ ebenso Künstlerin Rania Akl.