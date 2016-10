Hechingen Festlicher Gottesdienst und tränenreicher Abschied

Der Höhepunkt des Besuches war am Sonntag der angesetzte Festgottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde in der geschmückten Johanneskirche in Hechingen. Traditionell zogen die Kinder mit ihren gefüllten Erntekörbchen mit den zwei Geistlichen Pfarrer Horst Jungbauer und Pfarrer Uhlig (Bad Sulza) zur Musik von Chor und Orchester ein. Vor dem Altar wurden die Erntegaben abgelegt. In harmonischer Einheit umrahmten die Sänger der Kirchenchöre und der Posaunenchöre aus Hechingen und Bad Sulza den Festgottesdienst.

Pfarrer Jungbauer erinnerte daran, dass etwa sieben Millionen Menschen auf der Erde nicht satt werden und die Schere zwischen Wohlstand und Armut immer weiter auseinanderklaffe. Die Kinder der Kinderkirche überzeugten mit einem vorgesungenen Lied. In seinem Predigttext ging Pfarrer Jungbauer auf die Worte Dankbarkeit und Freude ein und zog einen Vergleich zum Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Er appellierte, das Evangelium zu leben und weiterzugeben. Anschließend trafen sich alle zum Gemeindefest im Gemeindehaus. Mit einem gemeinsamen Kanon "Danket, danket dem Herrn" wurde das Mittagessen durch die zwei Kirchenchöre eröffnet. Zuvor oblag es Pfarrer Herbert Würth und Pfarrer Horst Jungbauer das übergroße Altarbrot, welches auf dem Altar stand und als Erntedankgabe gebracht wurde anzuschneiden und den Gästen und der Gemeinde als Agape Brot (Liebesbrot) zu verteilen.

Pfarrer Horst Jungbauer sprach am Schluss noch den irischen Reisesegen, welches die Chöre danach auch noch mit Alexander Baumgärtner und Luca Hähn am Keyboard gemeinsam sangen. Dabei flossen viele Tränen der Besucher und es war ein sehr emotionaler Augenblick. Gegen 14.30 Uhr begleitete die Gemeinde die Gäste zum Bus und jeder Einzelne wurde mit Umarmungen und Händedrücken verabschiedet.