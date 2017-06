Hechingen Festival "Use Your Summer" startet

Auch Flüchtlinge sollen hier eine Gelegenheit erhalten, sich als Teil der Gemeinschaft fühlen zu können. Beispielsweise am Montag von 18 Uhr an beim Tanzworkshop mit afghanischen Tänzern. Tango wird hier eher nicht getanzt. Man darf also gespannt sein.

Am Dienstag steht dann als Höhepunkt im Pfadizelt "Gambisch Kochen" auf dem Programm. Eine Aktion des Arbeitskreis Asyl.

Feste Größen des Festivals sind seit etwa fünf Jahren auch die Musiker von Pamuzinda. Sie spielen die Woche über wieder in Schulen, am Donnerstag auch im Pflegeheim St. Elisabeth, wo sie nach ihrem mitreißenden Auftritt vergangenes Jahr wieder mit Sehnsucht erwartet werden. Am Freitag, 30. Juni, geben sie auf dem Festivalgelände ihr Konzert.

Zuvor, am Mittwoch, 28. Juni, spielen von 19 Uhr an Hit-Hopper aus Schwenningen und von 19.30 Uhr an Rapper der Hechinger Umas auf der Konzertbühne. Wer wissen will, was Jugendmusik ist, wird hier viel dazulernen.

Am Donnerstag sind es die Jugendkapellen der Stadtkapelle, die von 18 Uhr an auf dem Festivalgelände spielen. Am Freitag steht von 15 Uhr an ein eritreischer Nachmittag mit Kaffeezeremonie auf dem Programm, abends ein Rap-Abend mit MC Manar und mit einem gemütlichen Sonntag klingt Use Your Summer am Sonntag, 2. Juli, aus.