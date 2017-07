Hechingen Feine Flügeltöne erklingen wie zu Mozarts Zeiten

Ein exzellent gespielter Flügel und eine sonore Baritonstimme – das boten der Sänger Andreas Reibenspies und der Pianist Eckart Sellheim an diesem denkwürdigen Abend. Denkwürdig schon deshalb, weil es das 101. Konzert in der Reihe "Musik in der Villa" war, doppelt denkwürdig auch deshalb, weil das erste Konzert dieser Reihe am 29. Juni 2007 vom gleichen Künstlerduo gestaltet wurde.

Denkwürdig aber auch deshalb, weil an diesem Abend die Lieder aus der Feder von Mozart und Beethoven genau so erklangen, wie sie die Zeitgenossen damals hörten. Denn Mozart kannte noch keinen modernen Konzertflügel. Das vergisst man leicht, wenn man heute ein Mozart-Klavierkonzert hört, wo das Tasteninstrument sich mühelos gegen das vielstimmige Tönen des Orchesters durchsetzen kann.

Was Mozart kannte, war ein Hammerklavier, wie es an diesem Abend extra in der Villa Eugenia aufgestellt wurde. Fünf Oktaven statt der heute üblichen siebeneinhalb, weshalb alle Mozartkompositionen eben immer nur einen Teil des Klangvolumens heutige Flügel ausfüllen, wie Eckart Sellheim erklärte. Das Instrument, das er an diesem Abend spielte, ist der exakte Nachbau eines Instruments, wie es Mitte des 18. Jahrhunderts in Wien im Gebrauch war. Wesentlich leiser im Klang als moderne Klaviere.