Hechingen Fast rund um die Uhr kommen Leute zur Gedenkstätte

Wie wird es weitergehen mit diesem Platz? Es soll wohl eine Gedenktafel aufgestellt werden. Was hier geschah, wird ohnehin lange nicht vergessen sein. "Ich werde hier immer wieder herkommen, das begleitet mich mein ganzes Leben lang", sagt ein anderer Freund, der früher mit Umut K. die Hauptschule besuchte. "Er war einer der nettesten Leute, die ich kannte", sagt er. "Der hat das Abi gemacht, der hatte was drauf und hätte sicher was aus sich gemacht." Seit er die Nachricht von diesem Tod erhalten habe, denke er an fast nichts anderes mehr. "Wenn man das irgendwie rückgängig machen könnte", wünscht er sich.