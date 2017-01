Hohen Sachschaden hat ein bislang unbekannter Farbschmierer verursacht, der wohl in der Nacht zum Samstag am Allgemeinen Gymnasium und an der Fassade der benachbarten Lichtenauhalle sein Unwesen getrieben hat. Die Polizei geht von einem materiellen Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro aus. Fassaden, Pfeiler, Böden, Türen, Lampen und Strahler wurden in den Farben Grün, Orange und Schwarz mit Schlagworten wie "School sucks", "Joker was here again", Symbolen aber auch beleidigenden Parolen beschmiert. Die Hechinger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird deshalb gebeten, sich zu auf dem Hechinger Polizeirevier zu melden, Telefon 07471/98 80-0). Fotos: Kost