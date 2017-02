Hechingen Farbe und Stimmung aus der Stille

Hechingen. Zwei Wochen vor der Ausstellung im Atelier in Belsen. In dieser ehemaligen Kapelle, die zum Komplex der Klinik in Bad Sebastiansweiler gehört, arbeitet Felger seit acht Jahren. Der Raum ist riesig, hoch. Die Stille schwebt leicht wie Spinnweben in der Luft. Mehrere Tische im Raum, vollgestellt mit Farbtöpfen, aus denen Pinsel ragen. An den Wänden große, farbige Bilder. Der 82-jährige Künstler scheint in dieser Atmosphäre aufzugehen. Er hat sein Leben in seinen Ateliers verbracht. Bilder, Farben, Leinwand, Papier – die Stille und Leere, die gute Werke zum Entstehen brauchen – diese Dinge sind mit ihm in Jahrzehnten verwachsen.

Sehr lange schon ist Felger Bildhauer, Zeichner, Aquarellist. Früher hat er in Mössingen gelebt. Seine Landschaften, die auch immer wieder den Zoller zeigen, sind in der Region weithin bekannt. Auch als Kalendermotive waren sie beliebt. Vor einigen Jahren kehrte er in diese Heimat zurück.

Andreas Felgers Bilder sollen zur Helligkeit führen