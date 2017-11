Hechingen Fantasievoll und versiert musiziert

Gern gestaltete zudem als Pianist die Begleitung mit viel Freiraum zur Eigendarstellung von Kathrin Osswald auf der Violine bei Bachs A-Dur-Sonate, die wie alle aufgeführten Werke von Susanne Jaggy auf informativ unterhaltende Weise anmoderiert wurde. So sah sie in diesem Werk Einflüsse von Antonio Vivaldi, von dem "Großmeister Bach Ideen geklaut habe" – was an manchen Stellen durch eine gewisse lieblich-verspielte Machart im Stile des italienischen Barocks á la Vivaldi klar vernehmbar war.