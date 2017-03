Hechingen Falsche Polizisten zocken Rentner ab

In einem Fall, heißt es in der Polizeimitteilung, ging der Mann besonders dreist vor. Einer Rentnerin erklärte er, dass ihr Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei. Sie solle es besser nach Hause holen. Für den Geldtransport bot der Unbekannte der Frau "Begleitschutz" an. Der Anrufer muss derart überzeugend gewesen sein, heißt es in dem Bericht weiter, dass die betagte Rentnerin tatsächlich einen fünfstelligen Bargeldbetrag abhob.

Einen Strich durch seine betrügerische Rechnung machte ihm laut Polizei eine misstrauisch gewordene Bankangestellte. Sie schöpfte Verdacht und verständigte umgehend den Sohn der älteren Frau. Dieser konnte seine Mutter dazu bewegen, das Geld wieder einzuzahlen.

In derartigen Fällen bittet die Polizei um besondere Wachsamkeit. Bei solchen Anrufen gilt es, sich in jedem Fall vorher bei der örtlichen Polizeidienststelle zu erkundigen.