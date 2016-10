Hechingen Fahrer mogeln sich durch

Hechingen. Zwei Wochen lang sollen die Bauarbeiten auf der B32 zwischen Hechingen-Schlatt und Jungingen dauern. Mit etwas Verspätung erfolgte nun die Sperrung, die Bauarbeiten haben gestern begonnen.

Die langen Umleitungen wollen nicht alle Fahrer in Kauf nehmen. "Rund 50 Fahrzeuge sind hier schon vorbeigekommen", berichtet ein Mann gestern morgen unserer Zeitung. Er hat ein Holzlager beim Ständelweg in Hechingen-Schlatt und ist dabei, das Holz zu zerkleinern. Die Straße hat er gut im Blick. Vom Städelweg geht es links weiter auf einen Kiesweg, allerdings sind ab dort nur noch land- und fortswirtschaftliche Fahrzeuge erlaubt. Der Weg führt nach Jungingen. Kein Wunder also, dass ortskundige Fahrer jetzt statt auf der gesperrten Bundesstraße dort entlangfahren.

Aber stört das niemanden? "Mich zumindest nicht, ist doch klar, dass jeder seinen Schleichweg sucht. Den langen Umweg will niemand fahren, ich auch nicht. Ich bin den Kiesweg selbst von Jungingen hergefahren", erklärt der Holzbesitzer.