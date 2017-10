Hechingen Europa-Idee: Viel steht auf dem Spiel

Frau Pick, ein "Europa-Talk" mit Siegbert Alber, warum sollte man da hingehen?

Man kann durch sein Interesse ein Stück weit zeigen, dass einem die gute Nachbarschaft mit den anderen Ländern in Europa wichtig ist. Diese Freude am möglichen Zusammenhalt eines so vielfältigen Gebildes aus vielen Ländern. Wie die Europäische Union unsere Zukunft prägen wird, ist doch interessant.

Aber derzeit bestimmen eher Krisen das Bild der EU