Hechingen Eugenienstift-Turm sucht Standort

Hipp will aber, dass der Turm in Hechingen bleibt. Erste Idee: Der Turm würde gut auf den Schloßplatz vor dem Hohenzollerischen Landesmuseum passen, um an die Stiftungen der Fürstin Eugenie zu erinnern. Das Museum wird derzeit nicht gerade von Besuchern überrannt, ein Blickfang am Eingang wäre doch nicht schlecht. Hier spielte aber das Denkmalamt nicht mit. "Der Turm ist nicht alt genug", sei ihm auf Anfrage mitgeteilt worden, so Hipp.

Nächste Idee: St. Luzen. Die Wiese vor dem historischen Gebäude wäre ein würdiger Standort für einen ausgedienten Kirchturm. Hier spielte aber die Kirchenverwaltung nicht mit. Was die Gründe sind, hat Albert Hipp auch nicht ganz verstanden. Immerhin wurde ihm ein Standort hinten im Klostergarten angeboten. "Aber da komme ich mit einem Kranwagen nicht hin, das geht leider nicht".

Angeboten wurde ihm dann noch ein Standort draußen beim Eisweiher. Bekanntlich ein Party-Standort, wo immer wieder Dinge beschädigt werden. "Der Turm würde da kein Jahr unbeschadet überstehen", ist Hipp sicher. Das komme also nicht in Frage.

Was nun? "Wenn ihn niemand will, baue ich den Turm nächstes Jahr halt auf meinem Betriebsgelände auf", meint Albert Hipp schulterzuckend. Welcher Unternehmer habe schon ein solches Bauwerk auf seinem Gelände stehen? Auf jeden Fall werde das Bauwerk den Winter über nun in seiner Halle an einigen Stellen repariert. Michael Tietz werde ihm dabei etwas helfen.

Anschließend müsse der Turm dann aber senkrecht aufgestellt werden. Aktuell ist er auf der Seite gelagert und in Plastik gewickelt. "Das ist auf die Dauer kein Zustand, dafür ist der Turm nicht konstruiert", erklärt Albert Hipp. Er hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben, dass sich ein besser geeigneter Standort findet. Man müsse sich einfach bei ihm melden.

Es stimmt übrigens nicht ganz, dass gar nichts mehr an das ehemalige Eugenienstift an der Gammertinger Straße erinnert. Der Investor, der dort derzeit vier hochmoderne Wohnblocks errichtet, hat die Gebäude nach Fürstin Eugenie und deren Schwestern Josephine, Amélie und Theodelinde benannt.