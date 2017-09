Hechingen Es werde Licht beim Tennisclub

Die Resonanz all derer, die bis jetzt in den Genuss der neuen Platzbeleuchtung gekommen sind, ist überaus positiv. "Sowohl Ausleuchtung als auch Helligkeit sind sehr gut", hieß es allenthalben. Mit Augenzwinkern gab Holger Mardek auch ein schon des Öfteren angepeiltes Fernziel bekannt: "Am Nikolaustag Tennis spielen".