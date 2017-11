Hechingen "Es darf nie in Vergessenheit geraten"

Doch was verbinden junge Menschen mit diesem Gebäude? Eine Schülerin und ein Schüler, die während der Öffnungszeiten ehrenamtlich die Aufsicht übernehmen, ließen die Anwesenden am Donnerstag an ihren Gedanken und Gefühlen teilhaben. Sie seien oft bei den Menschen, die einst hier beteten. Instinktiv stelle man sich die Frage, wie es wohl für sie gewesen sein muss, als sie ihre Religion nicht mehr ausüben konnten. Es sind nachdenkliche Töne.

Auch die Besucher der Synagoge würden oft bewusst die die Stille in dem Raum wahrnehmen. Andere wiederum die Malereien bewundern. Letzteren war ein Kunstprojekt gewidmet, im Rahmen dessen sich Schüler gemeinsam mit Künstler und Restaurator Marek Leszczynski mit den Symbolen, Motiven und Farben in der ehemaligen Synagoge auseinandersetzten.

Unter den vielen verschiedenen Farbnuancen sticht besonders das tiefe Blau des Sternenhimmels hervor. Erdige Töne strahlen eine beruhigende Wirkung aus. Und doch wühlt sie unwillkürlich auf – die Erinnerung an damals, die, wie Schulleiter Karl-Heinz Rauch betonte, in verschiedene Fragen mündet. Warum konnte so etwas geschehen?

Die Quelle des Widerstandes, die Suche danach sei nicht einfach, man müsse sie bei sich selbst beginnen. "Vertraue auf Deinen gesunden Menschenverstand, vertraue auf Deine Werte und fürchte Dich nicht in diesen Tagen", riet Rauch den Anwesenden.