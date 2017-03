Hechingen Erstaunliche Fakten und Rock-Songs

H echingen. Wenn der Blick am 8. März auf den Kalender fällt, weckt das gemischte Gefühle. Einerseits dominiert am Weltfrauentag die Erkenntnis, dass in Sachen Frauenrechte schon viel erreicht wurde. Andererseits wird aber auch klar: Selbst im 21. Jahrhundert ist noch lange nicht alles für die Gleichberechtigung getan, nach wie vor gibt es wichtige Forderungen, für die es zu kämpfen gilt.

Die Wurzeln dieser Bemühungen reichen bereits in das Jahr 1910 zurück – dem Jahr, in dem sich die deutsche Sozialistin Clara Zetkin auf der internationalen Frauenkonferenz für die Einführung eines jährlichen Frauentags stark machte. "Sie forderte Menschenrechte statt Sonderrechte für alle Frauen weltweit", erklärte Tamara Fausel vom Frauenhaus Zollernalbkreis, die in ihrer Rede im Gasthaus Fecker am Samstag auf die Bedeutung des Weltfrauentags einging.

Mittlerweile schreibt dieser Tag nun eine über 100-jährige Geschichte; eine Zeitspanne, in der sich vieles verändert hat. "Wussten Sie, dass Frauen bis 1958 ohne Erlaubnis ihres Ehemannes keinen Führerschein machen durften und dass es ihnen erst seit 1977 erlaubt ist, ohne Einverständnis des Mannes zu arbeiten?" Die Beispiele, die Tamara Fausel anführte, dürften so manchen Konzertbesucher erstaunt haben, sind dies doch Dinge, die heute ganz selbstverständlich erscheinen.