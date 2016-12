Hechingen Erst Hechingen, später vielleicht Utz

Als Name für die Gruppe wurde zunächst "Hechingen" bevorzugt, jedoch mit der Option später vielleicht eine bekannte Persönlichkeit in den Namen aufzunehmen. Das könnte zum Beispiel Gundisalva Utz, die letzte Klosterfrau des hiesigen Dominikanerinnen-Klosters, sein. Eine Holzskulptur von ihr steht bereits im Johannessaal.

Es folgte die Wahl der Vorstandsmitglieder. Zur ersten Vorsitzenden wurde Jutta Lieb-Weith gewählt. Sie wird künftig die Ansprechpartnerin für Mitgliede und Außenstehende sein. Von Annette Mayer erhielt sie einen Leitfaden zur Führung ihres Amtes.

Kassenverwalterin ist Helene Zimmermann. Weitere Vorstandsmitglieder sind Siglinde Mühlbacher, Sabine Gerresheim-Schütt, Ingrid Reis, Anne Maute und Brigitte Steger. Adelheid Pfeiffer und Anne Jaumann wurden als Kassenprüferinnen gewählt.

Vorschläge für Projekte

Der Jahresbeitrag wurde auf 24 Euro festgesetzt, wovon zwölf Euro an den Bundesverband und zwei Euro an den Diösesanverband abzuführen sind. Jutta Lieb-Weith bat die Mitglieder zu überlegen, welche Projekte und Gottesdienstgestaltungen in Angriff genommen werden sollen.

Es wurde beschlossen, dass sich die Mitglieder jeden zweiten Dienstag im Monat treffen, erstmals am 10. Januar. Annette Mayer wies außerdem auf die Hundertjahrfeier des Diösesanverbandes Freiburg hin, die im Oktober 2017 im Europapark Rust stattfinden wird. Dazu werden rund 3000 Frauen erwartet. Zum Schluss richtete Lieb-Weith ihren Dank an Annette Mayer, die auf dem Weg zur Gründung wichtige Hilfe geleistet hatte.