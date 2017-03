Hechingen Er hat sich voll in den Dienst der Stadt gestellt

Die Entwicklung der Stadt mitgestaltet

Als Karl Neth in den Ruhestand trat, lobte Norbert Roth, der Beigeordnete habe die Entwicklung der Stadt kraftvoll mitgestaltet. Zwar habe seine direkte Verantwortung den Finanzen gegolten, aber überall sei Neth als aufmerksamer Beobachter sowie als geschätzter Rat- und Impulsgeber dabei gewesen. Die Integration der neuen Stadtteile habe in Hechingen gerade auch dank Neths Engagement so gut bewältigt werden können.

Nach seinem Abschied vom Hechinger Rathaus legte Neth seine Hände nicht in den Schoß, er erkannte, dass in den neuen Bundesländern gestandene Verwaltungsfachleuten gebracht wurde. Von 1990 an leistete er mit seiner Erfahrung Aufbauhilfe in Limbach-Oberfrohna.

Auch die heutige Rathausspitze würdigt Neths Lebensleistung: Er habe die Geschicke Hechingens in seiner Amtszeit entscheidend geprägt. Das Zusammenwachsen der Gesamtstadt, der Aufbau einer differenzierten kommunalen Infrastruktur und die positive wirtschaftliche Entwicklung Hechingens nach der Krise der Textilindustrie seien mit sein Werk.

Karl Neth hinterlässt seine Frau Margarete und seine vier Kinder Ursula, Karin, Rainer und Birgit. Die Beerdigung findet am Freitag, 24. März, um 10 Uhr auf dem Friedhof Heiligkreuz statt.