Beim Fußweg an der Starzel ist ein erster Schritt getan. Aufgrund einer Renaturierungsmaßnahme war über längere Zeit kein Durchkommen. Am Fluss sollen vielfältige Elemente wie tiefere Gumpen als Rückzugsort für die Fische im Sommer, Buchten für Wasservögel und eine Halde mit Natursteinen der früheren Flussmauer entstehen. Nun ist der Weg entlang der Starzel zwischen Schützenbrücke und Oberer Mühlstraße wieder frei und lädt zum Spazieren ein. Der städtische Anteil der Baustelle wird bis Weihnachten abgeschlossen sein, wie Thomas Jauch, Pressesprecher der Stadt Hechingen, berichtet: "Der Fußweg wurde neu geteert und es wurde eine neue Beleuchtung aufgestellt." Außerdem wird es vier neue Bänke und sogenannte "Albliegen" geben. Diese für Wanderwege beliebten Liegen aus Holz bieten Platz für zwei Personen. Desweiteren wird ein Pflanzbeet für "Urban Gardening" angelegt. Bei diesem Anbaukonzept werden kleine, städtische Flächen gärtnerisch genutzt. So können zum Beispiel lokal Lebensmittel produziert werden. Text: Frank/ Foto: Huger