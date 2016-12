Hechingen Engel können auch Latzhosen und Sweatshirts tragen

In dem Lied "Eine feste Burg ist unser Gott" sei das Bauwerk als Symbol für den Glauben zu verstehen. Der Geistliche erinnerte an das kommende Lutherjahr, das in beiden Konfessionen gefeiert werde. Margret Buckenmaier (Konzertzither) und Erika Haid (Hackbrett) von der Gnadenthaler Hausmusik umrahmten die Feier, zu der auch Landrat Günther-Martin Pauli trotz eines übervollen Terminkalenders erschien.

Gemeinsam wurden adventliche und weihnachtliche Weisen gesungen. Den Abschluss der Feier, bei der auch der Gedankenaustausch untereinander nicht zu kurz kam, bildete eine gemeinsames Abendessen.