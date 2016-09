Hechingen "Endlich passiert was in der Stadt"

"Man freut sich, wenn man alt ist, dass man dort bald hinsitzen kann", sagt eine ältere Passantin. Die Bauarbeiten störten sie auch nicht, da sie sowieso in einer anderen Ecke Hechingens wohne. Ein anderer älterer Schaulustiger sieht das genauso: "Jetzt entsteht endlich was für uns Renter", meint der Rollator-Fahrer fröhlich.

Wesentlich negativer ist ein weiterer Senior, der die Baustelle kritisch beäugt. Er halte von der Baustelle "nichts" und sagt: "Man weiß ja nie, ob das dann wirklich schöner ist als vorher."

Zwei Mütter, die mit ihren Kinderwagen an der Baustelle vorbeigehen, sind auch noch nicht ganz überzeugt von dem Starzelpark. Eine der beiden erklärt: "Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie das alles wird". Die andere Mutter fügt dann aber hinzu: "Die Kinder freut es immer, wenn Bagger am Werk sind."

Im Eiscafé La Palma, das nur wenige Meter von der Baustelle entfernt liegt, lassen sich die Gäste nicht von den Arbeiten stören. Eine Gruppe zeigt sich sogar überaus erfreut, dass sich "in Hechingen etwas tut". Ein Stettener, der in der Nähe des Reichenbachs lebt, erklärt: "Von mir aus könnten sie das auch bei uns in Stetten machen. Die können gerne monatelang ›Krach‹ machen, wenn das Ergebnis stimmt. Ich finde die Baustelle sehr gut. Endlich passiert was in dieser toten Stadt."

Die Arbeiten an der Starzel werden von der Firma Engelbert Schneider aus Haigerloch-Gruol unter der Bauleitung des Ingenieurbüros Germey ausgeführt und sollen Ende Oktober abgeschlossen sein.

Gewässer

Das Gewässerbett der Starzel wird nach links verschoben: damit soll die Anströmung der Schützenbrücke verbessert werden. Durch Aufweitungen, Inseln und Buhnen soll ein Gewässerbett mit unterschiedlichen Strömungsverhältnissen und Wassertiefen entstehen. Die natürliche Dynamik des Fließgewässers soll dabei begünstigt und Umlagerungen sowie Veränderungen am Gewässerbett ermöglicht werden.

Ufer

Die Blocksteine am linken Ufer werden entfernt und ein flaches, leicht zugängliches Ufer angelegt. Es werden Sitzbänke und Spielgeräte installiert. Die Mauer am rechten Ufer wird durch eine natürliche Böschung ersetzt. Mit dem flacher gestalteten linken Ufer soll zusätzliches Rückhaltevolumen geschaffen werden. Eine verbesserte Anströmung der Schützenbrücke soll Ablagerungen im Brückenbereich und Verklausungsgefahr bei Hochwasser reduzieren. Durch Startpflanzungen und natürliche Besiedelung soll an beiden Ufern ein gewässertypischer Bewuchs entwickelt werden.

Lebensraum

Die neue Strukturvielfalt im Fluss soll Fischen und anderen Kleinlebewesen neue Lebensräume bieten. Auf dem hochwassersicheren Teil der Fläche bei der Schützenbrücke soll zudem aus den Steinen der Ufermauer ein Lebensraum für Zauneidechsen entstehen.