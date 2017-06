Hechingen Einfach nur in Frieden leben

Es folgt eine Theater-Szene: Es ist still, fast unheimlich. Die Schüler auf der Bühne – Flüchtlingskinder und Deutsche – fassen sich an den Händen, bilden eine lange Schlange, die sich extrem vorsichtig bewegt. Da, ein Geräusch! Alle halten erschreckt die Luft an. Nur nicht gesehen werden – es könnte sonst das Ende ihrer Flucht bedeuten.

Die Tanzeinlagen der Schülergruppe sind mitreißend. Sind es afrikanische Tänze? Oder hat man hier bei Michael Jackson abgeschaut? Oder ist die Choreographie eigens für das Stück erdacht? Egal. Die Tänze vereinen die Schüler, schwarze und weiße: Zusammen sind sie mutig vor dem großen Publikum, am Ende sind sie gemeinsam stolz. Nun wieder Songs, unter anderem "Halleluja", das Thabilé, beinahe verzweifelt ins Publikum schreit. Die Zuschauer toben, pfeifen, klatschen.

Als nächstes der Auftritt dreier Schüler mit Plakaten: Auf der Bühne stehen ein Schwarzer, ein Transsexueller und ein schwarzer Moslem. Die Botschaft: "Ich bin wie ich bin, und ich möchte so sein. Ich will in Frieden leben und respektiert werden. Umarme mich, wenn du auch so denkst." Die drei Jungen können sich vor Umarmungen aus dem Publikum kaum retten – und das stand nicht im Drehbuch. Es fließen Tränen.

Es wird so deutlich: Dieses Projekt hat 150 Schüler unglaublich zusammengeschweißt, Flüchtlinge ein bisschen Heimat spüren lassen – und alle sehr stolz gemacht. Auch Steve Bimamisa, der einst selbst als Flüchtling nach Europa kam und die Idee zu diesem Projekt hatte.