Hechingen Einfach mal ein Stück Kirche kaufen

Nur halbwegs gut erhaltene Steine werden zum Kauf angeboten

Die Einzelpreise für die Filetstücke der Kirche reichen von 20 bis mehreren hundert Euro. Bisher seien 30 Kubikmeter an Steinen ausgebaut worden. Verkauft werde aber nur eine kleine Auswahl, da viele Steine beim Ausbau kaputt gehen. "Was am Stück bleibt, wird verkauft", fasst es Architekt Wolfram Golias zusammen. Es komme immer auf die Einbausituation an. "Wenn ein Stück flächenbündig in der Fassade sitzt, muss man es zusammenklopfen", so Golias.

Generell gehen die Arbeiter beim Austausch der Steine von oben nach unten vor. der Architekt erwartet, dass im unteren Teil der Kirche noch ein paar Schmuckstücke zu Tage gefördert werden. "Es gibt wirklich schöne, die kann man sich in der Garten stellen", meint Golias. Zum Beispiel seien da Verzierungen von Gierlanden und Vasen.

Er selbst hat sich einen Gibsabdruck eines Steinmetzzeichens gesichert. Das sei vom Format her gut fürs Büro geeignet. Aus den größeren Steinen könne man vielleicht auch mal einen kleinen Brunnen machen.

Was die Restaurierung betrifft, läuft alles nach Plan. "Ein Teil des Gerüst soll im Herbst wegkommen", sagt Golias. Da komme es aber auch auf das Wetter an. "Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen stimmen", so der Architekt. Zudem dürfe es keine starke Sonneneinstrahlung geben, da die Hitze das Festigen der Steine nach dem Einbau stört.