Hechingen Einen Reigen an Verdienstnadeln vergeben

Hechingen-Stetten . Die Verdienstnadel in Silber erhielten Elfriede Kanz für 41-jährige Mitgliedschaft in der Turnabteilung, Jennifer und Ann-Katrin Schilling als Spielerinnen der Damenmannschaft seit 2007, die über 250 Spiele bestritten haben, Markus Bohnenstengel für viele Jahre in Vorstandsämtern, Wolfgang Dehn für 25-jährige Mitgliedschaft zuerst als aktiver Spieler, dann als passives Mitglied, Michael Haid für 26-jährige Mitgliedschaft als aktiver Spieler und später passives Mitglied, Anja Huber für weit über 25 Jahre Mitgliedschaft, Beatrice Mayle für Jugendtrainertätigkeit seit 2007, Schriftführerin des Fördervereins TSV und Mitglied des Orga-Teams des TSV Stetten sowie Trägerin des DFB-Ehrenamtspreises.

Mit der Verdienstnadel in Gold wurden ausgezeichnet Ulrich Keck für 27-jährige Vereinszugehörigkeit, darunter 13 Jahre im Vorstand der Abteilung Tennis, vorbildliches Engagement im Gesamtverein, Stephan Schmiedl, seit über 20 Jahren aktiver Spieler, begleitete 13 Jahre Ämter im Vorstand, Unterstützung des Vereins durch seine handwerklichen Fähigkeiten bei Veranstaltungen, Bau- und Umbauarbeiten im und am Sportheim, Traude Hohlwegler, jahrzehntelanges Engagement im Verein und Unterstützung des Ehemanns, als dieser Vereinskassier war.

Die Ehrennadel in Gold mit Kranz erhielt Armin Fink für umfangreiche Tätigkeiten als aktiver Spieler, Abteilungsleiter Fußball, Platzwart, seit vielen Jahren Vorsitzender des Fördervereins des TSV, finanzieller Förderer und Förderer durch Einsatz von eigenen Geräten und Maschinen bei Veranstaltungen, Helfer beim Anbau an das Vereinsheim und Zufahrtbau, Reparaturen des Vereinsmähers.