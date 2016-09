Hechingen Eine Woche voller toller Erlebnisse

Der erste Tag wurde in der Schule verbracht. Verschiedene Bastelangebote hatten die Betreuer vom "Haus Nazareth" vorbereitet.

Da die Betreuung unter dem Motto "Hechingen rundherum" stand, waren die nächsten Tage gefüllt mit Ausflügen. Am Dienstag war das Ziel das Oldtimermuseum in Oberen Mühlstraße. Dort erklärte Georg Lohmüller den Kindern einiges über die Fortbewegung in früheren Zeiten. Außerdem durften sie selber testen, wie es sich früher in einem solchen Auto saß. Jedes Kind malte zum Abschluss ein Bild, das im Oldtimermuseum aufgehängt wurde.

Am Mittwoch stand der Ziegenhof von Ulli Kaiser-Taudte auf dem Programm. Mit dem Zug ging es nach Jungingen. Die Kinder hatten viel Spaß mit den Ziegen in freier Natur. Mit dem Bus ging es am Donnerstag nach Stetten zum Heimatmuseum. Manfred König erwartete die Meute dort, und in zwei Gruppen erkundete man das Museum. Am Freitag, dem letzten Tag der Ferienspiele wurden der Hechinger Modellflugclub besucht. Die Modellflieger warteten mit mehreren Modellflugzeugen auf die Mädchen und Jungen. Nach einigen Vorführungen bekamen die Kinder Getränke und Rote Würste spendiert. Am Ende der Woche waren alle Kinder erschöpft, aber voller schöner spannender Erlebnisse, von denen sie ihren Eltern berichten konnten. In der letzten Ferienwoche heißt das Motto der Ferienbetreuung wieder "Hechingen rundherum", denn es gibt rund um Hechingen noch vieles zu erleben.