Hechingen Eine humorvolle Liebeserklärung

Etwas wissen jedoch nicht nur Schwaben: "A Bayern-Trikot a dr Wand – des isch dr reinschte Liebestöter." Na dann, vor dem ersten "Date" lieber schnell noch mal umdekorieren. Und dazu ist, man höre und staune, übrigens nicht nur die schwäbische Hausfrau in der Lage. Auch Mann kann kochen, bügeln, das Frühstück servieren, Kleidung zur Reinigung bringen oder Termine vereinbaren. Fragt sich nur, ob das auch entsprechend gewürdigt wird.

Wenn sich der Herr der Schöpfung vor lauter Stress morgens die Zehen am heißen Kaffee verbrennt? "Soll er halt net immer so halbnackig durch d’ Gegend saua ond bälder uffstau." Und wenn das Haushaltsgeld knapp wird? "Muaß er dringend a bissle spara, sonst wär ja glatt a Putzfrau billiger." So langsam dämmert es dann auch dem Hausmann, dass dieser Rollentausch nicht das Gelbe vom Ei war. Und so will er am Ende nur noch eines: "Raus aus diesem Irrahaus." Verbunden mit der insbesondere von den Frauen im Publikum begeistert beklatschten, kleinlauten Erkenntnis: "Jetzt merk i erscht, was i meira Frau für Unrecht doa han."

Unrecht, ‒ das widerfährt den Schwaben generell öfter, wissen die "Heilige3Zemmerner", die, wie der Name schon sagt, in Heiligenzimmern beheimatet sind. "Dr Boier darf überall boirisch schwätza, nao bei Schwoba hoaßts: Do versteht de doch koiner", monieren die drei Musiker und haben ihre unmissverständliche Botschaft in einen humorvollen Liedtext verpackt: "Ja leck mi doch am Arsch, i schwätz wia ne will. Ond wenn da me halt it verschtosch, no bischt am beschta still." So ist er, der Schwabe – ‒ ehrlich, direkt, aber auch liebenswert. Einer, dem nichts über das "Hoimkomma" geht, der gerne "gaiglet" und "emmer dr Letzte en dr Boiz isch." A "Pfondskerle" halt.